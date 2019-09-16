Овечкин предложил внести коррективы в хоккейные правила

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила. Он выступил за возвращение затемнённых визоров.
«Мне бы хотелось вернуть затемнённые визоры. Мне они очень нравились. Если хоккеисту хочется носить такой визор, у него должно быть право на это. Когда вратари говорят, что за тонированным визором не видно глаз бросающего, это всё полная чушь. Как можно в такой момент разглядеть глаза соперника. Это читеры, и только во вторую очередь вратари. Это правило нужно изменить, ведь мы играем для болельщиков. Поклонники хотят видеть что-то новое и интересное, а не просто хоккеистов», — сказал Овечкин в интервью Sportsnet.
В 2018 году Овечкин впервые в карьере стал победителем Кубка Стэнли. В финальной серии «Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.
- 16 сентября 2019
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