Все россияне в новом сезоне НХЛ! Чего ждать от Панарина, Овечкина и Ко

В конце уходящей недели открылись основные тренировочные лагеря клубов НХЛ. Кому из наших удастся пробиться в основу?

«Калгари Флэймз»

з. Ринат Валиев, з. Александр Елесин, н. Артём Загидуллин, н. Дмитрий Завгородний



Все четверо россиян имеют крайне небольшие шансы зацепиться за место в составе, поскольку изначально были определены в группу молодёжи, не входящей в основу. Завгородний занял третье место во внутриклубном рейтинге по физической готовности, но самый реальный шанс сыграть в НХЛ в нынешнем сезоне из представленной четвёрки будет у Рината Валиева. 24-летний воспитанник «Ак Барса» начнёт сезон в АХЛ, но может быть вызван наверх, если Оливер Кайлингтон или Майкл Стоун неудачно проведут старт регулярного чемпионата.

«Каролина Харрикейнз»

н. Андрей Свечников



От Свечникова в этом году ждут большего, чем 37 очков в прошлом регулярном чемпионате и драка с Овечкиным. Наставник «Каролины» Род Бриндамор к россиянину относится благожелательно, но и конкуренция после прихода Дзингела и Хаулы в нападении усилилась. «Мы все знаем и видим, на что способен Андрей. Я не хочу на него давить излишними ожиданиями. У него в этом году будет больше возможностей себя проявить — это факт. Конечно, свои шансы ему придётся заработать, но я уверен, что он к этому готов», — заявил Бриндамор.



«Первые два-три месяца в прошлом сезоне мне было тяжеловато, но потом я стал лучше понимать игру, начал забивать. Надеюсь, нынешний сезон будет лучше. Я хочу, чтобы он был лучше. Давления я особо не чувствую. Я просто хочу быть лучшим игроком. Я хотел стать сильнее и быстрее, летом работал над этим. Хочу быть более агрессивным. Усвоил ли я урок, что Овечкин — соотечественник, не дающий пощады? Посмотрим, посмотрим», — с улыбкой сказал Свечников.

В погоне за мечтой. Кто из молодых россиян попробует пробиться в НХЛ Костин, Чехович, Кравцов, Коршков, Шестёркин, Шэн и ещё 42 игрока. Полный гид по нашим в лагере новичков НХЛ.

«Колорадо Эвеланш»

з. Никита Задоров, н. Игорь Швырёв, н. Валерий Ничушкин, н. Владислав Каменев



Относительно Задорова у тренерского штаба «лавин» не может быть никаких сомнений — в предстоящем сезоне он будет играть в первой-второй паре обороны. Валерий Ничушкин, которому прочат место на левом фланге третьего звена, прибыл в Денвер с небольшой задержкой из-за иммиграционных трудностей, и лишь на днях смог сдать медицинские тесты. «Он прошёл осмотр, мы ждём ещё некоторые врачебные заключения, чтобы убедиться, что с Валерой всё в порядке. В воскресенье он должен быть на льду», — заявил Джаред Беднар.



Что касается Влада Каменева, то в субботу он занимался в звене с Мэттом Кэлвертом и Джейсоном Мегной, которое номинально было вторым в его подгруппе — это внушает определённый оптимизм, поскольку невезучий форвард давно ждёт своего шанса. Молодому Игорю Швырёву пока придётся подождать: он занимался в четвёртом звене со сверстниками Джошем Дикинсоном и Ником Генри.

«Коламбус Блю Джекетс»

н. Егор Соколов, н. Никита Коростелёв, з. Владислав Гавриков



Габаритный Соколов забил четыре гола в четырёх матчах на турнире новичков в Траверс-Сити, но у него нет контракта, поэтому его возьмут на заметку и отправят обратно в лигу Квебека. Гаврикову придётся сражаться за место в шестёрке защитников, где нынче у «Коламбуса» большая конкуренция. Коростелёву мало что светит, поскольку в прошлом сезоне он курсировал между АХЛ и Лигой восточного побережья, однако время для того, чтобы прибавить, ещё есть.

«Даллас Старз»

в. Антон Худобин, н. Александр Радулов, н. Денис Гурьянов



Про Худобина и Радулова говорить нет смысла — их роли в команде давно определены. Гурьянов, по идее, тоже должен быть в числе тех, кто начнёт регулярный чемпионат в основе — два первых дня тренинг-кемпа он занимался вместе с Джейми Бенном и Джо Павелски, что говорит само за себя. В прошлом году у Гурьянова тоже был хороший предсезонный сбор, но в команду он не попал. В любом случае претендентом на попадание в четвёртое звено он наверняка останется даже после начале сезона.

«Детройт Ред Уингз»

н. Евгений Свечников



Свечников-старший пропустил весь прошлый сезон, восстанавливаясь после травмы колена. Нынешний сезон — последний по действующему контракту, поэтому Евгению необходимо проявлять себя, насколько это позволит здоровье.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Эдмонтон Ойлерз»

н. Кирилл Максимов, з. Дмитрий Саморуков



У обоих россиян пока нет возможности оказывать конкуренцию. Саморуков попал в третью пару обороны в команде В, занимаясь вместе с молодым Калебом Джонсом, а Максимова поставили аж в пятое звено в той же команде, причём своё место он делил с 18-летним Рафаэлем Лавуа.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Эдмонтона».

«Флорида Пантерз»

в. Сергей Бобровский, н. Евгений Дадонов



Оба россиянина давно всё доказали. Бобровский — главный герой межсезонья для «пантер», с которым связывают будущее команды, Дадонов — полноправный форвард первого-второго звена.

«Лос-Анджелес Кингз»

н. Илья Ковальчук, н. Артур Калиев, н. Николай Прохоркин



Уилли Дежардена в клубе больше нет, а это значит, что на позиции Ковальчука покушаться больше никто не будет. Что же касается Калиева и Прохоркина, то при некотором везении они могут попасть в состав «Кингз» по ходу сезона. Калиев был очень хорош в лиге Онтарио, забив 50 голов, и хотя его время придёт позже, ему могут дать попробовать силы в первых матчах сезона. Прохоркин всерьёз претендует на попадание в нижнюю шестёрку форвардов — за два первых дня тренинг-кемпа он успел несколько раз забить в двусторонках.

«Нэшвилл Предаторз»

н. Яков Тренин, н. Егор Афанасьев



Судя по отзывам очевидцев, шансы Тренина на то, чтобы зацепиться за место в составе, стремительно падают. Яков не реализовал несколько моментов во время двусторонних занятий, а его конкуренты Ээли Толванен и Рэм Питлик наоборот, сыграли удачно. Афанасьев впечатлил тренерский штаб хорошим катанием, но для 18-летнего форварда пока рано думать о попадании в НХЛ — для начала нужно дебютировать в лиге Онтарио.

«Нью-Джерси Дэвилз»

н. Никита Гусев, н. Никита Попугаев, з. Никита Охотюк



На Гусева, по понятным причинам, обращено особое внимание. «Он очень опытный игрок, но, если честно, я думал, что он покрупнее. Но в любом случае это отличное дополнение для нас. Приятно видеть, как он обращается с шайбой», — сказал одноклубник Уилл Бутчер. «Он так ловко обращается с шайбой! Правда, кое-что показалось мне странным, но он сам выглядит очень уверенно. Уверен, что с этим парнем будет приятно играть», — добавил Тейлор Холл. Попугаев начнёт сезон в фарм-клубе, Охотюк — в лиге Онтарио.

Панарин стал интернет-воином. Он учит жить русских из США Новый форвард «Рейнджерс» продолжает делать громкие заявления.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

н. Артемий Панарин, н. Виталий Кравцов, н. Павел Бучневич, н. Владислав Наместников, з. Егор Рыков, в. Игорь Шестёркин



Панарин начал тренинг-кемп в тройке с Бучневичем и Зибанеджадом, что соответствует его статусу суперзвезды новой для себя команды. Кравцов имеет все шансы начать сезон в основе, поскольку его уже пробуют в сочетании с Какко и Читилом. Рыкову и Шестёркину пока мало что светит, поскольку вакансий в основе для них нет.

«Оттава Сенаторз»

н. Виталий Абрамов, з. Никита Зайцев, н. Артём Анисимов



Учитывая тот факт, что в составе «сенаторов» огромное количество молодых и неопытных хоккеистов, а также хорошую игру на предсезонке, у Абрамова есть шанс пробиться — для этого нужно хорошо сыграть во время выставочных матчей. Зайцеву прочат место в первой паре обороны, а Анисимову — центра третьего звена.

«Филадельфия Флайерз»

з. Иван Проворов, н. Михаил Воробьёв, н. Герман Рубцов, з. Егор Замула, н. Егор Сердюк



Проворов — счастливый обладатель крупного контракта, который должен оправдывать выданные ему комплименты. Со всеми остальными куда сложнее, но Воробьёв и Рубцов обязаны побороться за основу, так как в лагере новичков оба играли результативно.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

«Питтсбург Пингвинз»

н. Евгений Малкин



Малкина ждёт очередной «свежий старт»: ему прочат более перспективный сезон, хотя Алекса Гальченюка уже называют «молодым Кесселом».

«Сан-Хосе Шаркс»

н. Иван Чехович, н. Артём Иванюженков, н. Максим Летунов, н. Иван Косоренков, н. Владислав Котков, з. Артемий Князев, з. Николай Кныжов, н. Данил Юртайкин



Чеховичу по силам попасть в состав «акул» на матч открытия, хотя на турнире новичков ему прилично прилетело шайбой в лицо. После ухода ряда нападающих (Нюквист, Павелски, Донской), у Ивана есть шанс проявить себя, но парочка хороших предсезонных матчей ему явно не помешают.

«Нью-Йорк Айлендерс»

в. Семён Варламов



Варламов планируется как основной вратарь «островитян», но конкуренция со стороны Томаса Грайсса будет достаточно ощутимая.

«Сент-Луис Блюз»

н. Владимир Тарасенко, н. Иван Барбашёв, н. Клим Костин, н. Алексей Торопченко



«Костин был лучшим игроком на льду», — так охарактеризовал Клима обозреватель St. Louis Post-Dispatch Джим Томас, комментируя итоги турнира для новичков в Траверс-Сити. «У команды есть пример Сэмми Блэйса, который считался игроком АХЛ, но за счёт двух хороших предсезонок завоевал место в составе. Клим может стать новым Блейсом», — отмечает фанатский блог Bleed'n'Blue.

«Аризона Койотс»

в. Иван Просветов, з. Илья Любушкин



Любушкин в прошлом сезоне отыграл за «койотов» 41 матч, и нынче ему также придётся испытать серьёзную конкуренцию. Пока россиянин не проходит в основу, являясь седьмым-восьмым защитником команды, и для исправления ситуации придётся всерьёз постараться.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

н. Никита Кучеров, н. Алексей Липанов, з. Михаил Сергачёв, в. Андрей Василевский, н. Михаил Шалагин, з. Олег Сосунов, н. Александр Волков



Шалагин произвёл приятное впечатление в лагере для новичков, но среди недостатков тренеры отметили недостаточно эффективное катание. Михаил мог бы претендовать на большее, чем место в фарм-клубе, но его контракт рассчитан только на уровень АХЛ, что, впрочем, даёт ему возможность вернуться в Россию в случае неудачи. А вот Волков уже должен вовсю стучаться в состав основы, поскольку нынешний сезон — последний по контракту, а третий год подряд, проведённый в АХЛ, может лишить его мотивации.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

«Торонто Мэйпл Лифс»

н. Михаил Абрамов, н. Егор Коршков, н. Илья Михеев, н. Семён Дер-Аргучинцев



Сезон «Торонто» начнёт без россиян в основном составе, хотя Коршков заслужил похвалу от Майка Бэбкока по итогам первых дней тренировочного лагеря.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».

«Ванкувер Кэнакс»

н. Николай Голдобин



Голдобин заработал на новый контракт и будет игроком основного состава, а если учесть трудности с подписанием Бёзера, то роль россиянина может быть более солидной, чем раньше.

«Вегас Голден Найтс»

н. Валентин Зыков



Зыков в прошлом сезоне отыграл за «рыцарей» 10 матчей, забив два гола. Все шансы закрепиться в основе у него есть, но нужно дождаться шанса, который, возможно, появится не сразу на старте чемпионата.

«Вашингтон Кэпиталз»

н. Александр Овечкин, н. Евгений Кузнецов, з. Дмитрий Орлов, в. Илья Самсонов, з. Александр Алексеев



С лидерами команды всё ясно, а вот Илье Самсонову придётся доказывать своё право на место в воротах в АХЛ. Конкуренция у него приличная, поскольку и номинально второй номер «Кэпиталз» Феникс Копли, и основной вратарь фарм-клуба Витек Ванечек не хотят отдавать свои позиции россиянину. Если с Холтби не продлят контракт, шансы на статус второго номера «Вашингтона» повысятся, но до этого пока далеко.

Washington Post: не Самсонов, а Ванечек главный молодой вратарь в «Вашингтоне»

«Виннипег Джетс»

з. Дмитрий Куликов, н. Андрей Чибисов



Чибисову по силам побороться за место 13-го форварда в основе «Джетс». Куликов, сдавший в последнее время, имеет шанс напомнить о себе, поскольку нынешний год — контрактный.