ЦСКА — «Локомотив»: Коновалов пропустил три шайбы и был заменён в первом периоде

ЦСКА принимает «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода подопечные Игоря Никитина выигрывают со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В концовке первого периода тренерский штаб «железнодорожников» провёл замену вратаря: вместо Ильи Коновалова, пропустившего три шайбы, вышел Александр Лазушин.
Посмотреть видео третьего гола можно на официальном сайте КХЛ.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Попов;
Чмыхов, Калинин — Андронов — Мамин, Ртищев.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Санников — Ильенко — Е. Аверин;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;
Мисюль, Коваленко, Апальков — Красковский — Кудрявцев.
- 16 сентября 2019
-
21:23
-
20:53
-
20:19
-
20:10
-
20:01
-
19:44
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:39
-
18:35
-
18:23
-
17:52
-
17:30
-
17:14
-
16:28
-
16:03
-
15:55
-
15:24
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
13:59
-
13:33
-
13:08
-
12:49
-
12:33
-
12:14
-
11:49
-
11:34
-
11:30
-
11:16
-
11:01
-
10:49
-
10:40