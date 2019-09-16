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ЦСКА — «Локомотив»: Коновалов пропустил три шайбы и был заменён в первом периоде

ЦСКА — «Локомотив»: Коновалов пропустил три шайбы и был заменён в первом периоде
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА принимает «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода подопечные Игоря Никитина выигрывают со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке первого периода тренерский штаб «железнодорожников» провёл замену вратаря: вместо Ильи Коновалова, пропустившего три шайбы, вышел Александр Лазушин.

Посмотреть видео третьего гола можно на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Попов;
Чмыхов, Калинин — Андронов — Мамин, Ртищев.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Санников — Ильенко — Е. Аверин;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;
Мисюль, Коваленко, Апальков — Красковский — Кудрявцев.

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