ЦСКА — «Локомотив»: Коновалов пропустил три шайбы и был заменён в первом периоде

ЦСКА принимает «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода подопечные Игоря Никитина выигрывают со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В концовке первого периода тренерский штаб «железнодорожников» провёл замену вратаря: вместо Ильи Коновалова, пропустившего три шайбы, вышел Александр Лазушин.

Посмотреть видео третьего гола можно на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Попов;

Чмыхов, Калинин — Андронов — Мамин, Ртищев.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;

Рафиков — Накладал, Санников — Ильенко — Е. Аверин;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;

Мисюль, Коваленко, Апальков — Красковский — Кудрявцев.