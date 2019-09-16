Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал игровое время Подколзина в СКА

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг высказался на тему игрового времени нападающего Василия Подколзина в СКА. В пятницу, 13 сентября, российский форвард провёл 70 секунд в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3), а вчера, 15 сентября, отыграл 2 минуты 45 секунд во встрече с «Йокеритом» (3:2).



«Это выбор главного тренера СКА. Мы должны уважать решение наставника команды», — приводит слова Беннинга Vancouver Province.



Ранее «Ванкувер» выбрал Подколзина на драфте под 10-м номером. У Василия есть опыт выступлений за основную команду СКА в Континентальной хоккейной лиге, а также за молодёжную сборную на чемпионате мира. Он является первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ.

Подколзин – в топ-10 драфта НХЛ. Его выбрал клуб, где блистали Буре и Могильный Василий Подколзин стал первым россиянином в истории, выбранным «Ванкувером» в первом раунде.