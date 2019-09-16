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Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал игровое время Подколзина в СКА

Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал игровое время Подколзина в СКА
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг высказался на тему игрового времени нападающего Василия Подколзина в СКА. В пятницу, 13 сентября, российский форвард провёл 70 секунд в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3), а вчера, 15 сентября, отыграл 2 минуты 45 секунд во встрече с «Йокеритом» (3:2).

«Это выбор главного тренера СКА. Мы должны уважать решение наставника команды», — приводит слова Беннинга Vancouver Province.

Ранее «Ванкувер» выбрал Подколзина на драфте под 10-м номером. У Василия есть опыт выступлений за основную команду СКА в Континентальной хоккейной лиге, а также за молодёжную сборную на чемпионате мира. Он является первым игроком 2001 года рождения, который дебютировал в КХЛ.

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Василий Подколзин стал первым россиянином в истории, выбранным «Ванкувером» в первом раунде.
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