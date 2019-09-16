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Хет-трик Капризова помог ЦСКА победить «Локомотив»

Хет-трик Капризова помог ЦСКА победить «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА принимал в Москве «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Игоря Никитина.

«Армейцы» вышли вперёд уже на 2-й минуте после результативного броска в исполнении Кирилла Капризова. Ярославский клуб сумел сравнять счёт благодаря голу Стефана Да Косты, но концовка первого периода осталась за москвичами. Сначала Сергей Калинин вернул хозяевам лидерство, а затем преимущество столичной команды укрепил Кирилл Капризов. Во втором периоде «железнодорожники» отыграли один гол стараниями Якуба Накладала. На 51-й минуте Михаил Григоренко забросил четвёртую шайбу в ворота «Локомотива». В концовке Капризов оформил хет-трик, отправив шайбу в пустые ворота.

19 сентября ЦСКА встретится на своём льду с «Адмиралом», а «Локомотив» днём ранее проведёт выездной матч с рижским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Капризов (Григоренко) – 01:19' (5x5)   1:1 Да Коста (Осипов, Ландер) – 13:34' (5x5)   2:1 Калинин (Мамин) – 17:24' (5x5)   3:1 Капризов (Дальбек, Робинсон) – 18:34' (5x5)   3:2 Накладал (Денисенко, Аверин) – 34:11' (5x5)   4:2 Григоренко (Вей, Капризов) – 50:40' (5x5)   5:2 Капризов (Григоренко, Киселевич) – 58:59' (en)
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