Хет-трик Капризова помог ЦСКА победить «Локомотив»

ЦСКА принимал в Москве «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Игоря Никитина.



«Армейцы» вышли вперёд уже на 2-й минуте после результативного броска в исполнении Кирилла Капризова. Ярославский клуб сумел сравнять счёт благодаря голу Стефана Да Косты, но концовка первого периода осталась за москвичами. Сначала Сергей Калинин вернул хозяевам лидерство, а затем преимущество столичной команды укрепил Кирилл Капризов. Во втором периоде «железнодорожники» отыграли один гол стараниями Якуба Накладала. На 51-й минуте Михаил Григоренко забросил четвёртую шайбу в ворота «Локомотива». В концовке Капризов оформил хет-трик, отправив шайбу в пустые ворота.



19 сентября ЦСКА встретится на своём льду с «Адмиралом», а «Локомотив» днём ранее проведёт выездной матч с рижским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.