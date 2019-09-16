ЦСКА — «Локомотив»: арбитры отменили гол в ворота хозяев из-за игры рукой

ЦСКА принимает «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В концовке встречи при счёте 2:4 «Локомотив» забросил шайбу в ворота ЦСКА, но арбитры отменили гол из-за игры рукой.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Попов;

Чмыхов, Калинин — Андронов — Мамин, Ртищев.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;

Рафиков — Накладал, Санников — Ильенко — Е. Аверин;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;

Мисюль, Коваленко, Апальков — Красковский — Кудрявцев.