Квартальнов: «Ак Барс» проигрывает борьбу. Вопросов больше, чем ответов

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (4:3).



«Разочарование было в концовке. Могу сказать, что развалились, допустили такие ошибки. В общем играли неплохо. «Северсталь» — молодая обученная команда, поэтому первый период нам дался тяжело. Во втором уже заиграли. Думаю, что нашей команде надо уметь ещё и солидно доигрывать.

Отдам должное сопернику, они играют подковыристо у бортов. Здесь нужно разобраться в том, почему мы проигрываем борьбу. Очень сильно разочарован сегодня. Намного больше вопросов, нежели ответов», — передаёт слова Квартального корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.