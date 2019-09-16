Квартальнов: «Ак Барс» проигрывает борьбу. Вопросов больше, чем ответов
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (4:3).
«Разочарование было в концовке. Могу сказать, что развалились, допустили такие ошибки. В общем играли неплохо. «Северсталь» — молодая обученная команда, поэтому первый период нам дался тяжело. Во втором уже заиграли. Думаю, что нашей команде надо уметь ещё и солидно доигрывать.
Отдам должное сопернику, они играют подковыристо у бортов. Здесь нужно разобраться в том, почему мы проигрываем борьбу. Очень сильно разочарован сегодня. Намного больше вопросов, нежели ответов», — передаёт слова Квартального корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
- 16 сентября 2019
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