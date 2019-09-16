Яруллин: «Северсталь» удивила слаженной работой, самоотдача на высоком уровне

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:3)



«Тренер недоволен сегодняшней игрой? Сложный матч, «Северсталь» — хорошая команда. Настырные, молодые ребята, доказывают. Удивили слаженной работой, самоотдача у них на высоком уровне. Хорошо выполняют задачу тренера», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.



Гости вышли вперёд уже на 5-й минуте после точного броска Адама Лишки. Казанцы ещё в первом периоде сумели восстановить равновесие стараниями Игоря Ожиганова, а во втором игровом отрезке обеспечили себе лидерство благодаря голам Артёма Галимова и Патриса Кормье, реализовавшего большинство. В третьей двадцатиминутке подопечные Андрея Разина отыграли один гол стараниями Даниила Вовченко, на что казанцы ответили голом Станислава Галиева в меньшинстве. На 57-й минуте Вадим Кудаков забросил третью шайбу в ворота хозяев, но на большее гостей не хватило.