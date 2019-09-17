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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

В понедельник, 16 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось три матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Ак Барс» — «Северсталь» — 4:3

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Монахов) – 04:21' (5x5)   1:1 Ожиганов (Фрэттин) – 17:47' (5x5)   2:1 Галимов (Яруллин, Петров) – 22:16' (5x5)   3:1 Кормье (Азеведу, Викстранд) – 30:50' (5x4)   3:2 Вовченко (Кодола, Хохлов) – 46:04' (5x5)   4:2 Галиев (Ткачёв) – 48:46' (4x5)   4:3 Кудако (Вовченко, Гераськин) – 56:36' (5x5)

ЦСКА — «Локомотив» — 5:2

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Капризов (Григоренко) – 01:19' (5x5)   1:1 Да Коста (Осипов, Ландер) – 13:34' (5x5)   2:1 Калинин (Мамин) – 17:24' (5x5)   3:1 Капризов (Дальбек, Робинсон) – 18:34' (5x5)   3:2 Накладал (Денисенко, Аверин) – 34:11' (5x5)   4:2 Григоренко (Вей, Капризов) – 50:40' (5x5)   5:2 Капризов (Григоренко, Киселевич) – 58:59' (en)

«Динамо» Р — «Амур» — 4:3 ОТ

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
4 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Макмиллан (Эштон) – 22:18' (5x5)   2:0 Улльстрём (Дарзиньш, Берглунд) – 33:17' (5x4)   2:1 Железков (Турбин, Лазарев) – 35:40' (5x5)   2:2 Горшков (Капитуров, Витасек) – 45:51' (5x5)   2:3 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 50:08' (5x5)   3:3 Редлихс М. (Маршалл, Балинскис) – 55:24' (5x5)   4:3 Балинскис (Дарзиньш, Редлихс М.) – 62:54' (4x4)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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