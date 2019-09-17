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«Калгари победил «Ванкувер», Загидулин в Северной Америке ещё не пропускал

«Калгари победил «Ванкувер», Загидулин в Северной Америке ещё не пропускал
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» победил «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Билла Питерса.

Российский вратарь «огоньков» Артём Загидулин провёл на льду половину матча, за которую отразил 15 бросков из 15. Сменивший его Трэвис Парсонс пропустил трижды после 18 бросков. Для Артёма этот матч стал вторым в Северной Америке. В лагере новичков Артём оформил шат-аут в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

В минувшем сезоне 24-летний вратарь провёл 25 матчей в регулярном чемпионате за магнитогорский «Металлург», одержав 13 побед. Загидулин отражал 92,4% бросков и пропускал 1,96 шайбы за игру. В плей-офф на счету вратаря 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,7. «Металлург» проиграл в первом раунде плей-офф КХЛ «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.

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