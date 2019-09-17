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Кекяляйнен: злюсь, что без двух игроков «Коламбус» считают мальчиками для битья

Кекяляйнен: злюсь, что без двух игроков «Коламбус» считают мальчиками для битья
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен заявил, что злится, когда слышит мнение, что команда стала гораздо слабей, потеряв летом нападающего Артемия Панарина и голкипера Сергея Бобровского. Панарин заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», а Бобровский — с «Флоридой Пантерз».

«Почему кто-то посчитал, что потеряв двух игроков, мы стали мальчиками для битья? Это обижает меня и ребят. Я очень злюсь из-за этого. Мне обидно за наших ребят», — цитирует Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.

Панарин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.

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