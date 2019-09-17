Кекяляйнен: злюсь, что без двух игроков «Коламбус» считают мальчиками для битья

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен заявил, что злится, когда слышит мнение, что команда стала гораздо слабей, потеряв летом нападающего Артемия Панарина и голкипера Сергея Бобровского. Панарин заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», а Бобровский — с «Флоридой Пантерз».

«Почему кто-то посчитал, что потеряв двух игроков, мы стали мальчиками для битья? Это обижает меня и ребят. Я очень злюсь из-за этого. Мне обидно за наших ребят», — цитирует Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.

Панарин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.