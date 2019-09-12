Кекяляйнен: «Коламбус» останется хорошей командой и без Бобровского с Панариным

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен ответил на вопросы перед началом тренировочного лагеря.

«Я обращусь к тем ребятам, которые приехали сюда. Об этом мы говорим перед каждым сезоном. Мы верим в нашу систему подготовки, верим, что надо усердно работать в межсезонье, чтобы подготовиться к сборам, верим, что работа в лагере с первого и до последнего дня поможет нам успешно выступить в регулярном сезоне и подойти к плей-офф в оптимальной форме. Наша команда должна работать, быть неуступчивой. Мы хотим быть командой с большой буквы. С такими словами мы всегда обращаемся к игрокам, и этот год не станет исключением.

Уход Бобровского и Панарина? Думаю, что мы ещё раз затронем эту тему, потому что об этом нас постоянно спрашивают, а затем будем двигаться вперёд. Мы всегда говорили, до и после того, как они ушли, что у нас в любом случае будет хорошая команда. Мы были хорошей командой до того, как в ней появились некоторые из этих хоккеистов, и останемся хорошей командой без них. Хоккей – командный вид спорта», – цитирует Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.