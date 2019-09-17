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Тренер «Нью-Джерси»: Гусев умеет обмануть соперника. Впечатлён его способностями

Тренер «Нью-Джерси»: Гусев умеет обмануть соперника. Впечатлён его способностями
Хоккей / НХЛ 0

Ассистент главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Рик Ковальски оценил игру российского форварда Никиты Гусева в дебютном матче за «дьяволов».

Решающую шайбу в овертайме предсезонного матча с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ) забросил первый номер драфта НХЛ-2019 Джек Хьюз с красивой передачи Гусева, для которого это очко стало первым в новой команде.

«Он умеет обмануть соперника, заставить подумать, что он сделает одно, а делает другое. Если честно, я думал, что он будет больше бросать, даже в моменте с победным голом. Но он видел развитие ситуации ещё до того, как вошёл в зону, знал, что Джек поедет к воротам. Сегодня я был впечатлён его способностями плеймейкера», — цитирует Ковальски официальный сайт «Нью-Джерси».

Гусев красиво ассистировал Хьюзу и набрал первое очко в составе «Нью-Джерси»
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