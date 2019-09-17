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Имена игроков «Сент-Луиса» выгравированы на Кубке Стэнли

Имена игроков «Сент-Луиса» выгравированы на Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Имена игроков, тренеров и менеджеров «Сент-Луис Блюз», выигравшего в этом году Кубок Стэнли, были нанесены на трофей.

Чтобы имя игрока оказалось на кубке, он должен сыграть за команду по меньшей мере 41 матч регулярного чемпионата или хотя бы одну игру в финальной серии.

В числе прочих были выгравированы имена российских нападающих «блюзменов» – Ивана Барбашёва и Владимира Тарасенко.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Филиппа Притчарда.

В то же время команды могут ходатайствовать о нанесении имён игроков, которые не подпадают под эти критерии. «Блюз» попросили нанести на трофей имя защитника Майкла Дель Зотто, сыгравшего за команду только семь матчей в минувшем регулярном чемпионате. При этом имя форварда Никиты Сошникова (пять матчей в регулярном чемпионате) на кубок нанесено не было.

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