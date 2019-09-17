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Хьюз: чем больше сыграем с Гусевым вместе, тем лучше станем понимать друг друга

Хьюз: чем больше сыграем с Гусевым вместе, тем лучше станем понимать друг друга
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз оценил голевую передачу российского форварда Никиты Гусева в дебютном матче за «дьяволов».

Первый номер драфта НХЛ-2019 забросил решающую шайбу в овертайме предсезонного матча с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ) с передачи Гусева, для которого это очко стало первым в новой команде.

«Думаю, что «химия» будет только лучше по ходу предсезонки. Чем больше мы сыграем вместе, тем лучше станем понимать друг друга. Это был наш первый матч вместе, и было здорово так сыграть в эпизоде с победным голом», — оценил в интервью Хьюз.

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс». 14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но так и не сыграл за клуб, а в межсезонье был обменян в «Нью-Джерси».

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Российский новичок «Нью-Джерси» набрал первое очко, ассистировав Джеку Хьюзу. Тому оставалось только попасть в пустые ворота.
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