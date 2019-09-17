Давыдов: Витолиньш растерялся в «Динамо», но «Спартаку» не надо волноваться

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился ожиданиями от игры «Спартака» в ближайших матчах под руководством Харийса Витолиньша. Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после перенесённой ранее пневмонии в эти дни должен пройти дополнительное обследование.

«Всегда нужно помнить, что главный тренер и его помощник — это разные специальности. Кто-то умеет быть первым, кому-то ближе вспомогательная роль.



Если говорить о «Динамо» пятилетней давности, то там у Витолиньша всё получилось в роли помощника и мало что получилось в роли главного. Возможно, после ухода Знарка в сборную Витолиньш в «Динамо» немного растерялся. Наверное, он понимал, что его новая позиция скорее временная, что почувствовала и команда.



Но я могу сказать, что Витолиньш — сильный специалист. «Спартаку» вряд ли имеет смысл волноваться, у Витолиньша уже есть опыт самостоятельной работы как в «Динамо», так и в «Давосе». Красно-белым нужно начинать стабильнее брать свои очки — и при латышском тренере это возможно», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.