Матч в Алма-Ате был прерван на 10 минут. Ворота чинил даже талисман «Барыса»

«Барыс» и «Спартак встречаются в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч проходит в Алма-Ате, которая стала 46-м городом в истории КХЛ, в котором проходит матч лиги.

Матч был прерван на 10 минут из-за поломки ворот, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. В устранении технических неисправностей принимал участие даже талисман хозяев Барсик.

Команды проводят матч в следующих составах:

«Барыс»:



Карлссон (Паскуале)

Метальников — Блэкер, Пакаринен — Бойд (К) — Тангрэйди

Маклюков — Орехов, Михайлис — Найт — Старченко (А)

Семёнов (А) — Полохов, Хелука — Шестаков — Петухов

Шалапов, Муратов — Сагадеев — Шевченко.



«Спартак»:



Хомченко (Беспалов);

Гончаров — Кулик, Кокарев — Столяров — Никонцев;

Херсли — Рылов, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Никишин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Тришин — Кутузов, Лещенко — Юньков — Злобин.