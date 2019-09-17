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Матч в Алма-Ате был прерван на 10 минут. Ворота чинил даже талисман «Барыса»

Матч в Алма-Ате был прерван на 10 минут. Ворота чинил даже талисман «Барыса»
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» и «Спартак встречаются в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч проходит в Алма-Ате, которая стала 46-м городом в истории КХЛ, в котором проходит матч лиги.

Матч был прерван на 10 минут из-за поломки ворот, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. В устранении технических неисправностей принимал участие даже талисман хозяев Барсик.

Команды проводят матч в следующих составах:

«Барыс»:

Карлссон (Паскуале)
Метальников — Блэкер, Пакаринен — Бойд (К) — Тангрэйди
Маклюков — Орехов, Михайлис — Найт — Старченко (А)
Семёнов (А) — Полохов, Хелука — Шестаков — Петухов
Шалапов, Муратов — Сагадеев — Шевченко.

«Спартак»:

Хомченко (Беспалов);
Гончаров — Кулик, Кокарев — Столяров — Никонцев;
Херсли — Рылов, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Никишин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Тришин — Кутузов, Лещенко — Юньков — Злобин.

Вынесенный на 18-тысячную арену в Китае матч КХЛ проходит при пустых трибунах
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