Мартемьянов: «Авангард» выглядит очень мощно, несмотря на кадровые потери

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выигранного матча с «Авангардом» (3:2 ОТ).



«Сегодня была игра вратарей, оба показали очень высокий уровень игры. Согласен с коллегой, что игра могла сложиться и в ту и в другую сторону. Соперник — очень серьёзная команда: несмотря на кадровые потери, выглядит очень мощно. Первыми десятью минутами наш тренерский штаб был удовлетворён, потом соперник перехватил инициативу, и пошла игра под диктовку «Авангарда». Но благодарен парням, что выстояли. Перешла игра в овертайм, и в овертайме забили гол. Игра равных соперников, и я думаю, что такой матч, такого накала, — украшение любого тура, может быть даже, и плей-офф. По накалу очень серьёзный матч был, спасибо», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Авангарда».

«Автомобилист» одолел «Авангард», победа стала седьмой подряд