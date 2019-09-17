Мартемьянов: «Авангард» выглядит очень мощно, несмотря на кадровые потери

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выигранного матча с «Авангардом» (3:2 ОТ).
«Сегодня была игра вратарей, оба показали очень высокий уровень игры. Согласен с коллегой, что игра могла сложиться и в ту и в другую сторону. Соперник — очень серьёзная команда: несмотря на кадровые потери, выглядит очень мощно. Первыми десятью минутами наш тренерский штаб был удовлетворён, потом соперник перехватил инициативу, и пошла игра под диктовку «Авангарда». Но благодарен парням, что выстояли. Перешла игра в овертайм, и в овертайме забили гол. Игра равных соперников, и я думаю, что такой матч, такого накала, — украшение любого тура, может быть даже, и плей-офф. По накалу очень серьёзный матч был, спасибо», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Авангарда».
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