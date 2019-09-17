Немировски: довольны результатом «Торпедо», Тихомиров уверенно сыграл
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:0).
«Игра была интересная, первый период был хорошим. Настраивали команду на серьёзную борьбу. В конце первого периода начали терять концентрацию. Во втором периоде не сказать, что играли плохо, но могли бы лучше. В перерыве сказали ребятам, что нужно еще двадцать минут сыграть в нашу игру. Хорошо вышли на третий период, создали моменты. Соперник тоже опасно атаковал, но очень уверенно сыграл Андрей Тихомиров. Довольны результатом, довольны ребятами. Поздравляем болельщиков с победой. Трибуны нам очень помогли и давали нам энергию», — цитирует тренера официальный сайт «Торпедо».
«Торпедо» обыграло «Нефтехимик», одержав четвёртую победу подряд
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