Муратов: советы Бойда меня подбодрили, пусть я не понимал половины
Нападающий хоккейного клуба «Барыс» Батырлан Муратов поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Спартаком» (3:0).
«О том, что буду играть, узнал сегодня утром перед тренировкой. Поэтому очень счастлив — тому, что победили, и тому, что тренеры дали шанс, которого очень долго ждал. Естественно, было сложно: совсем другие скорости, волновался, но все ребята поддерживали, Дастин Бойд подсказывал весь матч, давал советы. Пусть я половины не понимал, но это так подбадривало и придавало сил… Плюс Антон Сагадеев стал моим проводником. Мы играли в одном звене, и он как старший брат тоже часто подсказывал, как лучше сыграть», — приводит слова нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в шести матчах, у Бойда — дубль
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