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Пас Любушкина помог «Аризоне» разгромить «Кингз», Прохоркин сыграл 16 минут

Пас Любушкина помог «Аризоне» разгромить «Кингз», Прохоркин сыграл 16 минут
Хоккей / НХЛ 0

«Аризона Койотс» и «Лос-Анджелес Кингз» провели два предсезонных матча за один день. Команды встречались разными составами. В первой игре со счётом 4:1 победили «Кингз», а во второй «Койотс» взяли убедительный реванш — 5:0.

Дублем в составе победителей отметился американский нападающий Конор Гарланд. Также в его активе результативная передача. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 20.58 и отметился голевой передачей при показателе полезности "+1".

Форвард «Кингз» Илья Ковальчук сыграл 17.33 и нанёс четыре броска в створ при полезности "-1". Ещё один российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на льду 15.51 и дважды бросил по воротам, а также выполнил четыре силовых приёма.

Ковальчук: Прохоркин нестабилен, но сейчас находится в лучшей форме, чем раньше
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