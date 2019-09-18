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Канадец Блэкер: было бы замечательно сыграть за сборную Казахстана

Канадец Блэкер: было бы замечательно сыграть за сборную Казахстана
Хоккей / КХЛ 0

Канадский защитник «Барыса» Джесси Блэкер признался, что готов сыграть за сборную Казахстана. За национальную команду уже играют канадцы Даррен Диц и Дастин Бойд, а также шведский вратарь Хенрик Карлссон. В межсезонье карьеру завершили Кевин Даллмэн и Брэндон Боченски, также игравшие за Казахстан.

«Это было бы замечательно. Все эти парни здорово показывают себя в сборной Казахстана и являются лидерами команды. Для меня выступление за национальную команду стало бы новым вызовом и возможностью. Поиграть на международном уровне — это шанс, который предоставляется не каждому хоккеисту.

В Казахстане всё чудесно. Я и моя семья очень счастливы. Чувствуем себя довольно комфортно. Здесь наш второй дом. С оптимизмом смотрю в будущее", — цитирует Блэкера «Шайба.kz».

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