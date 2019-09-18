Экс-тренер «Трактора» заставил жену и дочерей пройти тест ДНК на отцовство

Алёна Соболевская, первая жена тренера вратарей минского «Динамо» Андрея Мезина, рассказала, что известный в прошлом голкипер заставил её и дочерей пройти тест ДНК, чтобы подтвердить факт его отцовства. До работы в «Динамо» Мезин входил в тренерский штаб «Трактора».

«Сейчас у нас нормальные отношения. И, конечно, он радовался. Ведь старшей Ладе уже 18, а младшей Нике — 16. Подгузники менять не надо, дочки воспитанны, образованны, потому что все эти годы я ежечасно вкладывала силы и средства в детей. Но знаете, не всё так гладко и складно, как иногда рассказывают.



Не так давно Андрей решил, что дочки, а с ними и я, должны пройти тест ДНК, чтобы подтвердить факт его отцовства. Кто знает, с чем это было связано и кто его надоумил, но мы спокойно согласились — скрывать нечего.



Для процедуры выбрали государственную контору, встретились все вместе — с дочками и Андреем — и отправились в лабораторию. У дочек, у меня и у него палочкой взяли пробы слюны, а через пару недель пришло длинное заключение с формулами, где сказано, что и Лада, и Ника на 99,999% Мезины.



Со стороны, в общем, казалось бы, ничего страшного: он захотел — мы прошли. Рядовая и даже модная процедура. Теперь у нас и справка есть, что отец девочек — Андрей Мезин. Но для дочек это стало потрясением. Насколько — это я поняла, когда зашла в комнату дочери и увидела, что на месте, где всегда стояло фото Андрея, теперь пустое место. Любимую с детства фотографию папы она спрятала в тумбочку», — цитирует Соболевскую «Комсомольская правда».