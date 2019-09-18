Белорусский форвард «Вашингтона» рассказал о совете от Овечкина

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал о совете от капитана «столичной» команды Александра Овечкина.

«Россиян в «Кэпиталз» много. С Дмитрием Орловым, к примеру, мы в одной группе тренировались несколько дней. Есть ещё Саша Алексеев, которого выбрали в первом раунде драфта в прошлом году, и Кристофер Биндулис из Латвии – с ним мы живём вместе. Он тоже говорит по-русски – это облегчает общение.

Конечно, это помогает. Я уже перезнакомился со всеми русскими ребятами – все очень классные. Буквально вчера познакомился с Александром Овечкиным. Он дал простой и очень важный совет: «Работай – и всё будет супер!» — цитирует Протаса официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.