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Беннетт: в детстве платил за просмотр игры Кросби. Заплатил бы и сейчас

Беннетт: в детстве платил за просмотр игры Кросби. Заплатил бы и сейчас
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Сэм Беннетт поделился мнением об игре форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Кросби победил в опросе официального сайта НХЛ как самый зрелищный игрок лиги.

«Когда я рос, Кросби был моим самым любимым игроком. Я платил, чтобы смотреть на него тогда, так что, вероятно, заплатил бы и сейчас», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Кросби занял второе место в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ по версии NHL Network.

Топ-10 выглядит так:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);
2. Сидни Кросби («Питтсбург Пинвгинз»);
3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
4. Александр Барков («Флорида Пантерз»);
5. Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»);
6. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
7. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»);
8. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»);
9. Марк Шайфли («Виннипег»);
10. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»).

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Александр был первым ещё в феврале.
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