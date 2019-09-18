Беннетт: в детстве платил за просмотр игры Кросби. Заплатил бы и сейчас

Нападающий клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Сэм Беннетт поделился мнением об игре форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Кросби победил в опросе официального сайта НХЛ как самый зрелищный игрок лиги.
«Когда я рос, Кросби был моим самым любимым игроком. Я платил, чтобы смотреть на него тогда, так что, вероятно, заплатил бы и сейчас», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, Кросби занял второе место в рейтинге лучших центрфорвардов НХЛ по версии NHL Network.
Топ-10 выглядит так:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);
2. Сидни Кросби («Питтсбург Пинвгинз»);
3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);
4. Александр Барков («Флорида Пантерз»);
5. Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»);
6. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»);
7. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»);
8. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»);
9. Марк Шайфли («Виннипег»);
10. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»).
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