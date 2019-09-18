Никита Кучеров дополнительно занимается на льду после тренировок
Нападающий Никита Кучеров индивидуально занимается на льду после проведения командной тренировки, информирует Lightning Insider.
Посмотреть видео тренировки Кучерова можно в «твиттере» Lightning Insider.
В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».
Летом нынешнего года россиянину вручили три главных индивидуальных приза — «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи».
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