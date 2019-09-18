Диц — об изучении русского языка: я просто хотел больше, чем играть в хоккей

Капитан казахстанского «Барыса» Даррен Диц рассказал, как выучил русский язык.



«Однажды я гулял в парке и увидел объявление от репетитора, рекламный буклет. Решил позвонить, договорились с учительницей, что она станет меня обучать. Я просто хотел больше, чем играть в хоккей. Изучить местную культуру, выучить русский язык – для меня это важно. Плюс немаловажный факт, что я могу по-русски разговаривать со многими партнёрами по команде, общаться с людьми в общественных местах.



Я могу писать на русском тоже. Сейчас же эпоха мессенджеров, а в них нужно постоянно писать.



Другие канадцы и американцы пусть учат русский, это же классно! Если есть возможность, этим нужно заниматься. Будет легче общаться в команде.



Тяжело ли далось обучение? Очень! День ото дня я чувствовал, что говорю лучше. Но на следующий день опять плохо (смеётся). Один день я могу выражать свои эмоции и мысли, следующий день уже сложно. Нужна постоянная практика, общение. Но мне нравится», — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



Полное интервью с Дицем можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня 18 сентября.