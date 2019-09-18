Коньков: в Новосибирске потрясающая атмосфера, спасибо, что помнят меня

Нападающий «Трактора» Сергей Коньков подвёл итог матча с «Сибирью» (2:1 ОТ).



«В третьем периоде сказалось напряжение, хотелось сыграть надёжно, где-то перестраховывались, поэтому ссылаться на усталость я бы не стал. Игра диктовала свои условия, поэтому приходилось перестраиваться.



Я уже говорил, что в Новосибирске был один из ярких для меня сезонов и приятно возвращаться в этот город и на арену. Здесь потрясающая атмосфера. Спасибо болельщикам, что помнят, аплодируют, даже слова напутствия говорят», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Гофманом.



Счёт в матче был открыт в середине первого периода, удачным броском отметился нападающий команды хозяев Дмитрий Саюстов. Подопечные Петериса Скудры сумели отыграться только на 36-й минуте благодаря заброшенной шайбе форварда Алексея Кручинина. Оставшееся основное время прошло без голов. В овертайме победу «Трактору» принёс точный бросок форварда Эндрю Кэлофа при игре в большинстве.

«Сибирь» уступила «Трактору» в овертайме