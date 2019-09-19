Мальцев оформил потрясающий гол в ворота «Нью-Йорка»

Нападающий «Нью-Джерси Девилз» Михаил Мальцев забил красивый гол в ворота «Нью-Йорк Рейнджерз» во время предсезонного матча НХЛ. Не смотря на старания защиты Мальцев практически с колен загнал шайбу в ворота, защищаемые Александром Георгиевым. На момент гола россиянина счёт матча был 2:0.
Михаил Мальцев – воспитанник СКА, где и начал профессиональную карьеру в сезоне 2014/15. Следующий сезон провел в составе юниорской сборной России, выступавшей в МХЛ, затем вернулся в систему родного клуба, и большую часть игр провел в ВХЛ. В составе основной команды дебютировал в сентябре 2017 года в игре с «Ладой», в матче с «Югрой» отметился первой передачей. По итогам сезона-2017/18 стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призером чемпионата России.
Вызывался в юниорскую, а затем и в молодёжную сборные России. Принимал участие в World Junior A Challenge в 2015 году. В 2017 вызван для участия в серии игр со сборными канадских лиг. Участник молодежного чемпионата мира 2018 года.
Посмотреть видео гола можно в «твиттере» НХЛ.
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