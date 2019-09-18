Куинн: Кравцова легко тренировать – мне это нравится в нём

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о нападающем Виталии Кравцове. В первом предсезонном матче «синерубашечников» Кравцов сыграет во втором звене с Крисом Крайдером и Лиасом Андерссоном.

«Я очень доволен его прогрессом. Кравцова легко тренировать – эта вещь мне нравится в нём. Он хочет учиться. Стоит ему что-то сказать, он впитает это и станет лучше», – приводятся слова Куинна в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером. В прошлом сезоне КХЛ Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две результативные передачи в четырёх матчах.