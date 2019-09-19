Бекстрём забил «Сент-Луису» с центра поля

«Вашингтон Кэпиталз» в рамках подготовки к грядущему сезону Национальной хоккейной лиги провёл выставочный матч с «Сент-Луис Блюз». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу «столичных».

Победную шайбу за 7 секунд до конца встречи забросил нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём с передачи капитана команды Александра Овечкина, сделав бросок из средней зоны. Ворота «Сент-Луиса» защищал Эван Фицпатрик.

Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Помимо Бекстрёма у «Кэпиталз» отличились словацкий форвард Рихард Паник и чешский защитник Радко Гудас.



Нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 11 бросков из 12.



У «Блюз» отличились Остин Погански и Зак Санфорд. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко очков в матче не набрал. Форвард Иван Барбашёв не принимал участия в игре.