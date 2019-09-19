Шестёркин не дал Гусеву оформить дубль, остановив шайбу почти на линии ворот

В рамках подготовки к новому сезону Национальной хоккейной лиги состоялся выставочный матч между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу «дьяволов».
По ходу матча новичок «Нью-Джерси» Никита Гусев поразил ворота «Рейнджерс» после передач Бэддока и Ватанена. Эта шайба стала первой для россиянина после перехода в «Дэвилз» из «Вегас» в рамках июльского обмена между клубами. В дальнейшем Гусев мог оформить дубль, но ему помешал это сделать голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, остановивший шайбу практически на линии ворот.
Отметим, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не доиграл матч с «Нью-Джерси Дэвилз» из-за растяжения. Он также отметился дебютной шайбой за нью-йорский клуб и был признан третьей звездой матча.
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