Зибанеджад — о травме Панарина: во время таких матчей не хочется рисковать

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал тот факт, что его партнёр по звену Артемий Панарин не доиграл предсезонный матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4).

«Во время таких матчей рисковать не хочется. Он забил гол и играл хорошо. Во втором периоде мы стали нащупывать свою игру, так что нужды давить не было. Особенно в первом матче. Надеюсь, ему станет лучше», — цитирует Зибанеджада пресс-служба НХЛ.

Панарин отметился в матче голом на восьмой минуте второго периода, реализовав передачу финского форварда Каапо Какко. Из-за растяжения Артемий не смог выйти на лёд в третьем периоде и продолжить матч. Это первая шайба россиянина после перехода в нью-йоркский клуб. Также он был признан третьей звездой матча.