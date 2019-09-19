Президент «Локомотива»: в жёстком потолке нет смысла, если будут уловки

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев поделился мнением о жёстком потолке зарплат в КХЛ, который должен вступить в силу со следующего сезона.

«Я надеюсь, что всё это сработает. По крайней мере ход со стороны лиги логичный. Как это будет работать, посмотрим уже в следующем сезоне. Хочется верить: у лиги должно быть достаточно логики и последовательности в действиях, чтобы довести до конца задуманное. Иначе нет смысла объявлять жёсткий потолок, если, условно говоря, будут уловки, которые помогут обойти эти ограничения. Все мы надеемся, что этого не произойдёт.

Будет ли «Локомотив» бороться за звёздных игроков, доступ к которым станет легче? В первую очередь мы должны быть последовательны и не изменять своим принципам. Иначе какой в них тогда смысл? Во-вторых, будем стремиться к сбалансированному составу, способному решать самые серьёзные задачи», — приводят слова Яковлева «Известия».