Морис: Чибисов должен научиться пользоваться преимуществом в физической мощи

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис оценил действия российского нападающего Андрея Чибисова в его дебютном матче в Северной Америке.

«Первый матч Чибисов играл на левом краю, сейчас – на правом, где он, очевидно, чувствует себя комфортнее. Он сыграл хорошо. Надеюсь, он научится правильно использовать свои габариты, ведь в КХЛ не так много силовой игры из-за размеров площадки и стиля игры. Физическая мощь – это его преимущество, он должен научиться им пользоваться, нам это понадобится», — сказал Морис в эфире клубного телевидения.

В матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1) Чибисов выходил на лёд во втором звене с Майком Шайфли и Мэттью Перро. Андрей провёл на льду 16 минут и 13 секунд, за которые произвёл два броска в створ и выполнил один силовой приём.