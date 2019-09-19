Афиногенов: в сборной России слушал Ларионова, раскрыв рот

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов поделился мнением о молодых игроках команды.

«Сезон только начался, и пока «Динамо» набирает обороты. В команде много новых сочетаний, ребята притираются друг к другу. В общем, выводы делать рано. Рабочий процесс в самом разгаре.

Как отношусь к тому, что меня используют в молодёжном звене? Совершенно нормально. Во-первых, это решение тренера. Во-вторых, ребята хорошие. По ним видно, что у «Динамо» есть будущее. Если будут упорно тренироваться и любить свое дело, всё у них получится. У нас нормальные отношения. Когда ребята подходят и что-то спрашивают, я всегда готов с ними обсудить эпизод на площадке и как-то помочь. Я ведь тоже был молодым игроком. И также подходил за советом к старшим товарищам. Надо передавать свой опыт.

Кто был моим наставником? В НХЛ это был Алексей Житник, вместе с которым мы выступали за «Баффало». А в сборной России мне довелось играть в одном звене с Игорем Ларионовым. Поэтому, когда он что-то говорил, я слушал, раскрыв рот», — цитирует Афиногенова пресс-служба московского клуба.