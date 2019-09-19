Афиногенов: в сборной России слушал Ларионова, раскрыв рот

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов поделился мнением о молодых игроках команды.
«Сезон только начался, и пока «Динамо» набирает обороты. В команде много новых сочетаний, ребята притираются друг к другу. В общем, выводы делать рано. Рабочий процесс в самом разгаре.
Как отношусь к тому, что меня используют в молодёжном звене? Совершенно нормально. Во-первых, это решение тренера. Во-вторых, ребята хорошие. По ним видно, что у «Динамо» есть будущее. Если будут упорно тренироваться и любить свое дело, всё у них получится. У нас нормальные отношения. Когда ребята подходят и что-то спрашивают, я всегда готов с ними обсудить эпизод на площадке и как-то помочь. Я ведь тоже был молодым игроком. И также подходил за советом к старшим товарищам. Надо передавать свой опыт.
Кто был моим наставником? В НХЛ это был Алексей Житник, вместе с которым мы выступали за «Баффало». А в сборной России мне довелось играть в одном звене с Игорем Ларионовым. Поэтому, когда он что-то говорил, я слушал, раскрыв рот», — цитирует Афиногенова пресс-служба московского клуба.
- 19 сентября 2019
-
16:34
-
16:19
-
16:11
-
16:03
-
15:46
-
15:20
-
15:02
-
14:37
-
14:20
-
14:01
-
13:45
-
13:25
-
13:07
-
12:55
-
12:31
-
12:08
-
11:45
-
11:14
-
11:00
-
10:39
-
10:21
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
09:05
-
08:59
-
08:53
-
08:37
-
08:23
-
07:56
-
05:50
-
04:59
-
04:23
-
03:40
-
03:24