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17-летний форвард «Салавата» Амиров набрал первый балл в КХЛ

17-летний форвард «Салавата» Амиров набрал первый балл в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» результативной передачей отметился форвард хозяев Родион Амиров. Таким образом, 17-летний хоккеист отметился первым результативным баллом в КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Амиров;
Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Картаев — Хохряков;
Гареев — Мухамадуллин, Жарков — Кадейкин — Солодухин.

«Авангард»:

Судницин (Бобков);
Бондарев — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Щербак — Грачёв — Шумаков.

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