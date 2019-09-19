17-летний форвард «Салавата» Амиров набрал первый балл в КХЛ

Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» результативной передачей отметился форвард хозяев Родион Амиров. Таким образом, 17-летний хоккеист отметился первым результативным баллом в КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Амиров;

Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Картаев — Хохряков;

Гареев — Мухамадуллин, Жарков — Кадейкин — Солодухин.



«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Бондарев — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;

Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Щербак — Грачёв — Шумаков.