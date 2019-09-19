17-летний форвард «Салавата» Амиров набрал первый балл в КХЛ
Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» результативной передачей отметился форвард хозяев Родион Амиров. Таким образом, 17-летний хоккеист отметился первым результативным баллом в КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Арзамасцев, Сошников — Бурмистров — Амиров;
Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Картаев — Хохряков;
Гареев — Мухамадуллин, Жарков — Кадейкин — Солодухин.
«Авангард»:
Судницин (Бобков);
Бондарев — Покка, Кошелев — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Войнов, Макаров — Пьянов — Бек;
Мартынов — Чудинов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Щербак — Грачёв — Шумаков.
- 19 сентября 2019
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