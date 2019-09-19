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По мнению игроков НХЛ, Овечкин уступает в жёсткости только Бафлину

По мнению игроков НХЛ, Овечкин уступает в жёсткости только Бафлину
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос среди действующих хоккеистов «Кто самый жёсткий игрок лиги?».

Первое место занял защитник «Виннипег Джетс» Дастин Бафлин, второе место с большим отставанием занял российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейкоб Славин: «Ови пару раз вломил мне в плей-офф очень прилично. К тому же они с Уилсоном играли в одном звене, так что удовольствие было то ещё».

В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности записав на свой счёт 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.

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