С. Зубов: вторая половина матча подпортила впечатление от «Сочи»
Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от матча с нижегородским «Торпедо» (5:4).
«До игры поговорили с ребятами, что нужно больше бросать, и бросать агрессивно. У нас было несколько последних игр, где мы упускали возможности. Сегодня в первой половине матча мы увидели хорошие броски. В целом игра равная и по счёту, и по остальным показателям. Надеемся, она понравилась зрителям. Вторая половина подпортила немножко впечатление, но самое главное, что выиграли, нашли путь к победе.
Сегодня нацеленность на ворота была другая. И при игре «пять на пять», и в большинстве. Наверное, это и сказалось на результативности», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
«Торпедо» отыгралось с 0:4, но уступило «Сочи»
- 19 сентября 2019
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