Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук получил травму

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук получил травму на тренировке, рассказал главный тренер клуба Тодд Маклеллан. Российский форвард проходит лечение и должен вернуться на лёд через день-два.



Ковальчук вернулся в Национальную хоккейную лигу перед сезоном-2018/19, выбрав предложение трёхлетнего контракта с «Лос-Анджелес Кингз». С сезона-2013/14 форвард выступал за СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина и один раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ. В составе сборной России форвард выиграл ОИ-2018, а также стал чемпионом мира.



Форвард был капитаном сборной России на ЧМ-2019 по хоккею. В 10 матчах он набрал 5 (2+3) очков и заработал показатель полезности "+3". Сборная России на турнире заняла третье место.

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