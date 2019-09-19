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Буцаев — об удалении Рясенского: поздно пить боржоми

Буцаев — об удалении Рясенского: поздно пить боржоми
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от матча с «Ак Барсом» (1:4).

«Команду соперника — с победой. Мы должны поискать причины в себе: при хорошей игре мы проигрываем матч, имея достаточно моментов, чтобы встреча развивалась по-другому. Но когда не забиваешь, соперник обязательно тебя накажет, тем более такой соперник, как «Ак Барс». Пытались достать, проявили характер, волю, но четырёхминутное удаление в третьем периоде поставило точки над i.

Четырёхминутное удаление Рясенского? Удаление удалению рознь – там была борьба, и получилось так… Удаление было, да, четырёхминутное, к сожалению, мы не смогли выстоять. Когда пытаешься догнать соперника, в меньшинстве это очень тяжело сделать. Оно, конечно, повлияло на ход матча, но что теперь? Поздно, как говорится, пить боржоми», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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