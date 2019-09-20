«Колорадо» с Ничушкиным проиграл «Далласу», «Ванкувер» выиграл у «Эдмонтона»
«Ванкувер Кэнакс» победил в матче с «Эдмонтон Ойлерз» в предсезонном матче. Встреча на арене «Роджер Плэйс» в Эдмонтоне завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. Российский защитник «нефтяников» Дмитрий Саморуков отыграл 18:16, дважды бросил по воротам и выполнил один силовой приём. Нападающие «Эдмонтона» Антон Бурдасов и Кирилл Максимов, а также нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин участия в матче не принимали.
«Даллас Старз» на выезде выиграл в матче с «Колорадо Эвеланш» — 2:1. Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отыграл 15:19, выполнил 1 бросок и 1 силовой прием. Другие российские легионеры команд не выходили на лёд.
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