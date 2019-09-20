Лайне извинился перед партнёром по звену за неправильную интерпретацию интервью

Нападающий «Виннипег Джетс» Брайан Литтл сообщил, что форвард Патрик Лайне прислал ему сообщение с извинением, сказав, что его интервью неправильно интерпретировали.

Ранее финский хоккеист выразил недовольство ролью в команде, отметив, что достоин игры с лучшими игроками команды. Большую часть минувшего сезона форвард выступал во втором звене с Литтлом и Николаем Элерсом.

«Он извинился за то, что его слова были не так интерпретированы. Я сам подумал об этом ещё до того, как переговорил с ним. Я достаточно хорошо знаю Патрика и понимаю, что он не из тех людей, кто будет негативно отзываться о ком-либо, тем более о своих партнёрах.

Такие вещи иногда неправильно понимают. Я всегда знал, что он хочет играть с лучшими. Он выразил это так. Да, Шайфли и Уилер – наши лучшие игроки. Я тоже хочу играть с ними. Этого хотят все. Молодёжь всегда стремится к тому, чтобы много забивать, набирать очки, играть вместе с сильнейшими, получать больше времени. Думаю, что он говорил об этом. Он хочет быть одним из ключевых игроков.

Я считаю, что хорошо его знаю, и понимаю, что он хотел сказать и что он имел в виду. То, что он прислал мне сообщение, только подтверждает моё мнение о нём. Он отличный парень», – цитирует Литтла пресс-служба НХЛ.