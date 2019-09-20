Лайне извинился перед партнёром по звену за неправильную интерпретацию интервью

Нападающий «Виннипег Джетс» Брайан Литтл сообщил, что форвард Патрик Лайне прислал ему сообщение с извинением, сказав, что его интервью неправильно интерпретировали.
Ранее финский хоккеист выразил недовольство ролью в команде, отметив, что достоин игры с лучшими игроками команды. Большую часть минувшего сезона форвард выступал во втором звене с Литтлом и Николаем Элерсом.
«Он извинился за то, что его слова были не так интерпретированы. Я сам подумал об этом ещё до того, как переговорил с ним. Я достаточно хорошо знаю Патрика и понимаю, что он не из тех людей, кто будет негативно отзываться о ком-либо, тем более о своих партнёрах.
Такие вещи иногда неправильно понимают. Я всегда знал, что он хочет играть с лучшими. Он выразил это так. Да, Шайфли и Уилер – наши лучшие игроки. Я тоже хочу играть с ними. Этого хотят все. Молодёжь всегда стремится к тому, чтобы много забивать, набирать очки, играть вместе с сильнейшими, получать больше времени. Думаю, что он говорил об этом. Он хочет быть одним из ключевых игроков.
Я считаю, что хорошо его знаю, и понимаю, что он хотел сказать и что он имел в виду. То, что он прислал мне сообщение, только подтверждает моё мнение о нём. Он отличный парень», – цитирует Литтла пресс-служба НХЛ.
- 20 сентября 2019
-
12:01
-
11:31
-
11:18
-
11:00
-
10:34
-
10:12
-
10:04
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
07:25
-
06:01
-
05:52
-
02:50
-
00:44
-
00:27
-
00:18
-
00:00
- 19 сентября 2019
-
23:53
-
23:29
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:25
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
21:59
-
21:52
-
21:49