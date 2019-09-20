Мельничук: не считаю себя молодым вратарём. Мне целый 21 год. Кочеткову – 20
Голкипер СКА Алексей Мельничук поделился впечатлениями от нового сезона КХЛ после матча с московским «Динамо» (2:0).
«Мы провели хорошую предсезонку, я сейчас нахожусь в отличной форме. Партнёры по команде ловят шайбы на себя, и мне остаётся только сделать свою работу.
У нас молодая вратарская бригада? Почему молодая? Мне целый 21 год, Петру Кочеткову – 20. Посмотрите на Илью Сорокина, на Игоря Шестёркина. Они в нашем возрасте уже в финалах Кубка Гагарина играли. Так что я себя молодым вратарём не считаю.
У нас очень хорошие, партнёрские отношения внутри команды, мы друг друга подбадриваем. У нас в СКА вообще бомбическая обстановка в раздевалке, мне очень нравится», — цитирует Мельничука пресс-служба КХЛ.
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