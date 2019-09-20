«Барыс» — «Трактор»: стали известны составы команд на вынесенный матч КХЛ

«Барыс» и «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Алма-Ате. Встреча состоится сегодня, 20 сентября, начало — в 16:30 мск. 17 сентября Алма-Ата стала 46-м городом в истории КХЛ, в котором состоялся матч лиги.



«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);

Метальников — Блэкер, Пакаринен — Бойд — Тангрэйди;

Полохов — Маклюков, Михайлис — Найт — Хелука;

Семёнов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов;

Акользин, Муратов — Сагадеев — Шевченко.

«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Шаров;

Калинин — Жиляков, Фатеев — Карлин — Косов;

Сергиенко — Ясинский, Кошурников — Малыхин — Коньков.