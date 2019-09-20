«Барыс» — «Трактор»: стали известны составы команд на вынесенный матч КХЛ
«Барыс» и «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Алма-Ате. Встреча состоится сегодня, 20 сентября, начало — в 16:30 мск. 17 сентября Алма-Ата стала 46-м городом в истории КХЛ, в котором состоялся матч лиги.
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Метальников — Блэкер, Пакаринен — Бойд — Тангрэйди;
Полохов — Маклюков, Михайлис — Найт — Хелука;
Семёнов — Шалапов, Старченко — Шестаков — Петухов;
Акользин, Муратов — Сагадеев — Шевченко.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Шаров;
Калинин — Жиляков, Фатеев — Карлин — Косов;
Сергиенко — Ясинский, Кошурников — Малыхин — Коньков.
Матч в Алма-Ате был прерван на 10 минут. Ворота чинил даже талисман «Барыса»
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