Р. Ротенберг: основной посыл НППХ – доступность занятий для детей по всей России

Глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выступил с речью на презентации национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы» в Мытищах.

«Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина» — важный элемент реализации государственной политики в сфере спорта, ключевой фактор обеспечения динамичного развития хоккея в России. Основной философский посыл НППХ – доступность занятий хоккеем для детей во всех регионах России на высоком организационном и методическом уровне. Программа вобрала в себя весь передовой опыт и уникальные разработки отечественных специалистов.

Проект является продолжением школ Анатолия Тарасова, Аркадия Чернышёва, Виктора Тихонова и получил высокую оценку мировых звёзд хоккея Бориса Михайлова, Бориса Майорова, Павла Буре, Игоря Ларионова, Валерия Каменского и многих других.

От лица ФХР хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьёва за сотрудничество в развитии российского хоккея. Мы готовили программу с нуля ускоренными темпами и спешим сообщить, что презентуем все оставшиеся разделы НППХ для возрастов 12-16 лет до нового года, а 22-23 ноября в Сочи презентуем базовую типовую программу, согласованную Минспортом, пособие по развитию и подготовке вратарей, программу для юных хоккеистов 5-7 лет, а также мобильное приложение», — цитирует Ротенберга пресс-служба ФХР.