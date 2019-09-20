Фёдоров: игрокам ЦСКА нужно понимать, что слова не должны расходиться с делом

Член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров оценил старт сезона в исполнении «армейцев».



«На мой взгляд, команда на ходу. Мы показываем хороший хоккей, который приносит результат. Да, было две осечки в матчах с «Авангардом» и «Торпедо», но я думаю, что по их итогам были сделаны правильные выводы. Самое главное, чтобы ребята понимали, что когда они что-то говорят, они должны потом выходит на лёд, и там доказывать свои слова. Чтобы две картинки: то, что они сказали, и то, что показали на льду — совпадали. От этого зависит очень многое.



Но пока, как я уже сказал, наша команда на ходу. Дай бог, чтобы и дальше так продолжалось. Мы знаем какой объём работы проводят и тренерский штаб, и игроки, и верим в команду», — приводит слова Фёдорова официальный сайт ЦСКА.

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