«Сочи» командировал защитника Назаревича в «Тамбов»

Защитник ХК «Сочи» Илья Назаревич командирован в клуб-партнёр «леопардов» в Высшей хоккейной лиге — «Тамбов». Об этом сообщает официальный сайт черноморского клуба.
На старте чемпионата КХЛ Назаревич провёл за «Сочи» четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей при среднем игровом времени 15 минут 40 секунд.
Кроме того нападающий Георгий Меркулов отправился из «Тамбова» в расположение ступинского «Капитана», а в обратном направлении проследовал форвард Алексей Жилин. Таким образом, кроме Жилина и Назаревича в составе тамбовчан сейчас находятся вратарь Никита Богданов и защитник Артём Мальцев.
Ближайший матч в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» проведёт завтра, 21 сентября. Команда Сергея Зубова встретится на своём льду с «Адмиралом».
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