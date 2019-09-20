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«Сочи» командировал защитника Назаревича в «Тамбов»

«Сочи» командировал защитника Назаревича в «Тамбов»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ХК «Сочи» Илья Назаревич командирован в клуб-партнёр «леопардов» в Высшей хоккейной лиге — «Тамбов». Об этом сообщает официальный сайт черноморского клуба.

На старте чемпионата КХЛ Назаревич провёл за «Сочи» четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей при среднем игровом времени 15 минут 40 секунд.

Кроме того нападающий Георгий Меркулов отправился из «Тамбова» в расположение ступинского «Капитана», а в обратном направлении проследовал форвард Алексей Жилин. Таким образом, кроме Жилина и Назаревича в составе тамбовчан сейчас находятся вратарь Никита Богданов и защитник Артём Мальцев.

Ближайший матч в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» проведёт завтра, 21 сентября. Команда Сергея Зубова встретится на своём льду с «Адмиралом».

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