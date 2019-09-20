«Амур» потерпел девятое поражение подряд, уступив «Сибири»

«Сибирь» принимала в Новосибирске «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Николая Заварухина.



Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке хозяева вышли вперёд после гола Ильи Морозова. Новосибирский клуб укрепил преимущество в начале третьего периода стараниями Юусо Пуустинена. В концовке Вячеслав Ушенин сократил отставание в счёте до минимума.



Новосибирский клуб прервал серию из двух поражений, дальневосточная команда потерпела девятое поражение подряд. В нынешнем сезоне подопечные Александра Гулявцева ещё не одержали ни одной победы.



24 сентября «Амур» примет на своём льду «Адмирал», а «Сибирь» 23-го числа сыграет с «Ак Барсом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.