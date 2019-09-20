«Амур» потерпел девятое поражение подряд, уступив «Сибири»

«Сибирь» принимала в Новосибирске «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Николая Заварухина.
Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке хозяева вышли вперёд после гола Ильи Морозова. Новосибирский клуб укрепил преимущество в начале третьего периода стараниями Юусо Пуустинена. В концовке Вячеслав Ушенин сократил отставание в счёте до минимума.
Новосибирский клуб прервал серию из двух поражений, дальневосточная команда потерпела девятое поражение подряд. В нынешнем сезоне подопечные Александра Гулявцева ещё не одержали ни одной победы.
24 сентября «Амур» примет на своём льду «Адмирал», а «Сибирь» 23-го числа сыграет с «Ак Барсом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 20 сентября 2019
-
18:13
-
18:01
-
17:49
-
17:46
-
17:18
-
17:01
-
16:52
-
16:23
-
16:18
-
15:41
-
15:36
-
15:33
-
15:06
-
14:55
-
14:35
-
14:11
-
13:46
-
13:32
-
13:19
-
12:47
-
12:25
-
12:01
-
11:31
-
11:18
-
11:00
-
10:34
-
10:12
-
10:04
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
07:25
-
06:01
-
05:52