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«Амур» потерпел девятое поражение подряд, уступив «Сибири»

«Амур» потерпел девятое поражение подряд, уступив «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» принимала в Новосибирске «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Николая Заварухина.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке хозяева вышли вперёд после гола Ильи Морозова. Новосибирский клуб укрепил преимущество в начале третьего периода стараниями Юусо Пуустинена. В концовке Вячеслав Ушенин сократил отставание в счёте до минимума.

Новосибирский клуб прервал серию из двух поражений, дальневосточная команда потерпела девятое поражение подряд. В нынешнем сезоне подопечные Александра Гулявцева ещё не одержали ни одной победы.

24 сентября «Амур» примет на своём льду «Адмирал», а «Сибирь» 23-го числа сыграет с «Ак Барсом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2019, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Морозов (Чесалин, Ермаков) – 35:16' (5x5)   2:0 Пуустинен – 43:30' (5x5)   2:1 Ушенин Вячеслав – 55:17' (5x5)
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