Найджел Доус стал самым результативным легионером в истории КХЛ
Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории Континентальной хоккейной лиги.
В матче регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар» (5:4 ОТ) капитан клуба из Екатеринбурга отдал три результативные передачи. Теперь на счету 34-летнего хоккеиста 461 (252+209) очко. Он вышел на пятое место по количеству очков в истории лиги, а также стал самым результативным легионером, обойдя Мэтта Эллисон, у которого 458 очков.
Доус выступает в КХЛ с сезона-2011/12. Ранее он защищал цвета «Барыса», а в Екатеринбург перебрался в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету канадского легионера пять заброшенных шайб и шесть результативных передач при показателе полезности «+1» и двух минутах штрафного времени.
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